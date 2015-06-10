国际油市：台湾和马来西亚柴油供给大举入市，重压裂解价差

路透新加坡6月10日 - 来自台湾和马来西亚的柴油供给周三涌入市场，交易员表示预计这会对裂解价差构成影响。

交易员表示，台塑石化不同寻常地出售一艘7月下半月柴油船货给日本三菱商事。

他们称台塑以每桶较新加坡报价升水0.65美元的价格，向三菱出售30万桶含硫10ppm的柴油，船期是7月21-25日。一位交易员说，上次台塑向三菱出售柴油还是在2014年初。

另一位交易员说，三菱可能会将船货运至澳洲，不过未能向三菱确认。

“三菱在向澳洲出售(柴油)越来越活跃，”他说，并称该公司一直每个季度运送约1-2艘柴油船货。

马来西亚的Petronas可能出售了22.5万桶航煤，船期为6月25-26日，价格为每桶较新加坡报价贴水0.65美元。

该公司也可能出售了23万桶含硫0.25%的柴油，船期是6月27-28日，价格为较新加坡报价贴水1.50美元。买家不得而知。

中国出现更多供给，大连西太平洋石油化工有限公司出售含硫350ppm的柴油船货，7月中旬从中国装运。

交易员称斯里兰卡的Ceylon Petroleum标购7.5万桶含硫500ppm柴油和25万桶92号汽油，船期为7月27-28日，吸引五个报价。

新加坡现货市场未报告有交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻