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市场报道 | 2015年 6月 10日 星期三 21:39 BJT

美国股市：在昨日收平后温和高开

路透6月10日 - 美国股市周三温和高开，前一日收平，标准普尔500指数结束了一连三日的跌势。

道琼工业指数 上涨54.12点或0.3%，报17,818.16点。标准普尔500指数 上涨6.76点或0.32%，至2,086.91点。Nasdaq指数 上涨15.14点或0.3%，报5,029.01点。(完)

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