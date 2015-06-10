欧洲汇市：英镑攀升1%，因英国工业数据提振英国经济前景

路透伦敦6月10日 - 英镑兑美元周三上涨至近三周高位，此前数据显示英国4月工业生产增速快于预期，提振对英国经济在第二季加速成长的预期。

英国国家统计局周三公布，4月工业生产较前月增长0.4%，预估为增长0.1%，3月为增长0.6%；但制造业产出较前月下滑0.4%，基本回吐了3月份的增幅。

英国国家经济社会研究院(NIESR)预计，英国截至5月的三个月经济成长0.6%，高于0.5%的截至4月的三个月增幅，增速为1月来最快。

英镑兑美元 上涨至1.5540美元，日内攀升1%，为5月22日来最高。英镑在本周迄今上涨1.5%，之前三周下跌。

欧元兑英镑 缩减涨幅，报0.7285英镑，在数据出炉前交投于0.7341。

交易商目前静待英国央行总裁卡尼在伦敦市长官邸发表的年度演讲。去年他在演讲中表示，利率可能“比市场目前的预期更早”上升，推动英镑上扬。