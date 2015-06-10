欧洲汇市：英镑攀升1%，因英国工业数据提振英国经济前景

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦6月10日 - 英镑兑美元周三上涨至近三周高位，此前数据显示英国4月工业生产增速快于预期，提振对英国经济在第二季加速成长的预期。
英国国家统计局周三公布，4月工业生产较前月增长0.4%，预估为增长0.1%，3月为增长0.6%；但制造业产出较前月下滑0.4%，基本回吐了3月份的增幅。
英国国家经济社会研究院(NIESR)预计，英国截至5月的三个月经济成长0.6%，高于0.5%的截至4月的三个月增幅，增速为1月来最快。
英镑兑美元 上涨至1.5540美元，日内攀升1%，为5月22日来最高。英镑在本周迄今上涨1.5%，之前三周下跌。
欧元兑英镑 缩减涨幅，报0.7285英镑，在数据出炉前交投于0.7341。
交易商目前静待英国央行总裁卡尼在伦敦市长官邸发表的年度演讲。去年他在演讲中表示，利率可能“比市场目前的预期更早”上升，推动英镑上扬。
投资者目前预期英国央行将在2016年第二季升息。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。