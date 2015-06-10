USDA月报：6月10日全球农作物主要信息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月10日 - 美国农业部(USDA)周三公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2015/16 2014/15
6月 5月 6月 小麦(百万吨) 澳洲产量 26.00 26.00 24.00 澳洲出口 18.50 18.50 17.00 阿根廷产量 11.50 12.00 12.50 阿根廷出口 6.70 7.20 5.00 欧盟产量 150.68 150.29 156.45 欧盟出口 32.50 32.50 34.50 加拿大产量 29.00 29.00 29.30 加拿大出口 20.50 20.50 23.50 中国产量 130.00 130.00 126.17 中国进口 1.20 1.20 1.50 大豆(百万吨) 巴西产量 97.00 97.00 94.50 巴西出口 49.75 49.75 45.65 巴西进口 0.45 0.55 0.40 阿根廷产量 57.00 57.00 59.50 阿根廷出口 8.50 8.50 8.00 中国进口 77.50 77.50 73.50 豆油(百万吨) 中国进口 1.30 1.30 0.90
玉米(百万吨) 阿根廷产量 25.00 25.00 25.00 阿根廷出口 15.50 15.50 15.50 南非产量 13.50 13.50 11.30 南非出口 1.50 1.50 0.70 中国产量 228.00 228.00 215.67 中国出口 0.05 0.05 0.03 中国进口 3.00 3.00 3.00
棉花(百万包) 中国产量 27.00 27.00 30.00 中国年末库存 62.58 62.28 65.63 中国出口 0.05 0.05 0.08 中国进口 6.00 6.00 8.00 印度产量 29.50 29.50 29.50(完)
浏览美国农业部的相关新闻，请点选
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。