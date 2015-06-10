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货币新闻 | 2015年 6月 11日 星期四 00:08 BJT

USDA月报：6月10日美国棉花主要信息

路透6月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包，480磅/包)。

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 　预估值 5月预估 6月预估

种植面积(百万英亩) 10.41 11.04 9.55 9.55

收割面积(百万英亩) 7.54 9.35 8.60 8.60

单产/英亩 821 838 809 809

产量 12.91 16.32 14.50 14.50

出口 10.53 10.70 10.70 10.70

年末库存 2.45 4.40 4.40 4.40(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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