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货币新闻 | 2015年 6月 11日 星期四 00:10 BJT

USDA月报：6月10日美国农作物主要信息

路透6月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国农作物主要信息如下:

大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 5月预估 6月预估 大豆 种植(百万英亩) 76.8 83.7 84.6 84.6 收割(百万英亩) 76.3 83.1 83.7 83.7 单产(蒲式耳/英亩) 44.0 47.8 46.0 46.0 产量 3,358 3,969 3,850 3,850 压榨 1,734 1,815 1,825 1,830 出口 1,647 1,810 1,775 1,775 年末库存 92 330 500 475 豆油(百万磅) 产量 20,130 20,735 21,095 21,155 出口 1,877 1,900 2,000 2,000 年末库存 1,165 1,225 1,410 1,355 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 40,685 43,500 43,325 43,425 出口 11,550 12,700 11,750 11,750 年末库存 250 300 300 300

小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 5月预估 6月预估 种植(百万英亩) 56.2 56.8 55.4 55.4 收割(百万英亩) 45.3 46.4 48.0 48.0 单产(蒲式耳/英亩) 47.1 43.7 43.5 44.2 产量 2,135 2,026 2,087 2,121 出口 1,176 855 925 925 年末库存 590 712 793 814 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)

2013/14 2014/15 2015/16 2015/16

实际值 预估 5月预估 6月预估 种植(百万英亩) 95.4 90.6 89.2 89.2 收割(百万英亩) 87.5 83.1 81.7 81.7 单产(蒲式耳/英亩) 158.1 171.0 166.8 166.8 产量 13,829 14,216 13,630 13,630 出口 1,917 1,825 1,900 1,900 年末库存 1,232 1,876 1,746 1,771(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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