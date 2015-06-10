金属期市：期铜升至近两周高位，因美元下跌和中国需求前景未明

* 投资者在过去三周削减铜多头押注－法国巴黎银行

* 中国铝半制成品出口将下降－渣打

路透伦敦6月10日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三触及约两周最高水平，因美元下跌和交易所铜库存持续下降，但中国需求不振，限制期铜升幅。

美元指数 触及三周低点，分析师直指受围绕七国集团(G7)峰会有关美元上升速度的讨论拖累。

LME铜库存下降至308,025吨，为三个月最低水平，上海期货交易所的铜库存CU-STX-SGH为145,383吨，是2月初来最低水平。

“铜市在寻找方向。铜价未来的涨跌将取决于美元等因素，但仍不清楚后市方向，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain说，“希望是中国的刺激计划将燃点实货需求，我们认为这会在下半年实现，但目前还未看到迹象。”

中国央行周二将2015年中国全年GDP增速基准预测略微下调0.1个百分点至7%；同时指出，稳增长措施在下半年将对实体经济产生积极影响，预计下半年经济环比增速将略高于上半年。

LME三个月期铜 收涨1%，报每吨6,028美元，稍早触及5月底来最高6,083.50美元。

LME最新数据显示，投资者降低对铜价上涨的押注。法国巴黎银行称，货币经理的净多头头寸在过去三周下降近50%。

其他金属方面，渣打银行在报告中称，中国铝半制成品出口势将下降，因全球升水有大幅修正，这将令中国以外市场收紧，最终会支撑LME价格。

期铝 收高0.5%，报每吨1,759美元，稍早触及5月底来最高1,774美元。

期锌 收跌1.1%，报2,136美元。期镍 收高0.8%，报每吨13,600美元，稍早触及5月19日来最高13,680美元，因LME镍库存继续从近期纪录高位下降。

期铅 收跌0.4%，报1,923美元，稍早触及5月底来最高1,966美元。期锡 收升0.8%，报15,375美元。(完)

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