纽约期市：纽约可可期货跟随英镑升势逼近八个月高位，原糖期货小跌

路透纽约/伦敦6月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三迫近八个月高位，受英镑大幅攀升提振，且指数基金将7月合约展期至9月合约，成交放量，使7月/9月合约贴水创合约最高。

原糖小跌，受展期活动推动，价格仍深陷在两周交投区间之内，因全球供应充足继续向市场施压。阿拉比卡咖啡在升至三周高位后转跌。

纽约可可期货期早盘上涨约2%，至每吨3,159美元，较5月峰值8低美元，这是2014年10月来最高水平。英镑兑美元上扬最多1.1%，至三周高点。

纽约9月可可期货 收涨25美元，或0.8%，报每吨3,135美元。7月/9月合约降至贴水9美元，为合约最大贴水，周二贴水为3美元，仅在两周前7月/9月合约升水17美元。

伦敦7月可可期货 收低1英镑，或0.05%，报每吨2,096英镑，英镑走高向市场带来压力。

7月原糖期货 收低0.06美分，或0.5%，报每磅12.01美分。8月白糖期货 收高0.10美元，或0.03%，报每吨349.50美元。

7月阿拉比卡咖啡期货 收低0.9美分，或0.7%，报每磅1.3645美元，开盘时上升至5月20日来最高1.3885美元。7月罗布斯塔咖啡期货 收涨6美元，或0.3%，报每吨1,740美元。(完)

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