芝加哥期市：CBOT玉米跌幅创3月来最大，USDA上调供应预估促使基金卖出

路透6月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下挫逾2%，交易商称美国农业部(USDA)上调玉米供应预估，带动投资基金卖出，令市场下挫。

获利了结、农户卖出，加上小麦<0#W:>和乙醇期货<0#1ZE:>大跌，也打压玉米市场。从技术图表看，玉米期货价格录得3月31日来最大单日跌幅，从周二触及的三周高位回落。

美国农业部在周三中午发布的月度供需报告中，上调玉米供应预估，因乙醇使用量下降。

CBOT-7月玉米期货 收跌7-3/4美分，收报3.57-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为696,828口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)