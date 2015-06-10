芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因升至三周高位后有获利了结

路透芝加哥6月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低，在近月7月大豆合约 涨至三周高位后有温和的获利了结卖盘。

豆粕期货<0#SM:>收低，此前7月豆粕合约 触及4月30日来最高，但未能突破在100日移动均线的阻力。南非现货豆粕价格不断下降，也为CBOT豆粕带来压力。

豆油<0#BO:>下滑，但从豆油/豆粕套利交易中得到潜在支撑。

美国农业部(USDA)公布月度供需求报，交易商对此无甚反应。该报告对美国和全球大豆结转库存预估小于市场预期。

USDA将2014/15年美国大豆结转库存预估下调至3.3亿蒲式耳，5月时预估为3.5亿，USDA将2015/16年美国大豆结转库存预估下调至4.75亿蒲式耳，5月时预估为5亿。

USDA也将2014/15年全球大豆结转库存预估下调至8,370万吨，5月时预估为8,554万吨，将2015/16年全球大豆结转库存预估调降至9,322万吨，5月时预估为9,633万吨。

7月大豆合约 收跌2美分，报9.49-1/2美元。

7月豆粕期货 收低2.1美元，报314.4美元。

7月豆油期货 收跌0.06美分，报33.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为296,072口，豆粕为133,170口，豆油为158,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)