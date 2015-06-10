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市场报道 | 2015年 6月 11日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦大跌逾3%，受USDA对美国产量和结转库存预估拖累

路透芝加哥6月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大跌逾3%，此前美国农业部(USDA)公布的美国冬麦产量预估和小麦总产量预估均高于市场预期。

USDA将2015-16年美国冬麦产量预估上调至15.05亿蒲式耳，5月时预估为14.72亿，高于市场预估均值14.74亿。主要是预期硬红冬麦产量增加，上月大平原南部普降雨水。

USDA将2015-16年美国小麦结转库存预估上调至8.14亿蒲式耳，高于5月时预估的7.93亿，且高于市场预估均值7.98亿。

USDA下调美国2014-15年和全球2015-16年小麦结转库存预估。

CBOT-7月小麦期货 大跌18-3/4美分，收报5.13-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为292,817口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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