国际油市：油价因美国原油库存下跌而攀升，汽油期货涨至七个月高位

* 布兰特原油上扬1%，美国原油急升2%

* 获利了结令油价收位脱离日高

* 上周美国原油库存减少680万桶，为7月来最大周度降幅

路透纽约6月10日 - 油价周三连续第二日上涨，美国原油迫近一个月高位，汽油期货触及11月来最高，因美国原油库存大幅减少，提振夏季燃料需求前景。

“不会弄错：现在美国原油和汽油需求也非常良好，未来几个月也可能是这样子，”纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少680万桶，为路透调查预估降幅的四倍。

这是7月来最大的原油库存周度跌幅，因原油提炼需求上升，适值汽油消费增加。库欣原油库存也下跌，但馏分油库存增加。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

“馏分油方面，库存和需求面带来一些压力，但不足以削弱库存报告的整体劲道，”Kilduff说。

原油期货价格周二因预期原油库存减少而上涨3%，在周三将升幅扩大。之后，获利了结卖盘使原油从日内高位回落。

美国原油 收涨1.29美元，或2.1%，报每桶61.43美元，此前触及5月13日高位的61.82美元。

全球指标布兰特原油 收报每桶美65.70元，上涨0.82美元，或1.3%，日高在66.36美元。