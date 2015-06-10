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市场报道 | 2015年 6月 11日 星期四 05:26 BJT

加拿大股市：上涨，因油气股和金融股走高

路透多伦多6月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价上涨带动油气股攀升，且公债收益率上扬提振金融股走高。

今日升幅最大的10只多伦多证交所S&P/TSX综合指数成份股中，九只是油气股或金融股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨71.33点，或0.48%，报14,889.04点。10大类股中有八类收涨。TSX综合指数成份股中上涨股和下跌股比率约为3.4:1。

能源股攀升1.3%，因油价走高，上周美国原油库存减少提振夏季燃料需求前景。金融股上涨0.6%，受助于公债收益率上涨。(完)

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