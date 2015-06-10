加拿大股市：上涨，因油气股和金融股走高

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多6月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价上涨带动油气股攀升，且公债收益率上扬提振金融股走高。
今日升幅最大的10只多伦多证交所S&P/TSX综合指数成份股中，九只是油气股或金融股。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨71.33点，或0.48%，报14,889.04点。10大类股中有八类收涨。TSX综合指数成份股中上涨股和下跌股比率约为3.4:1。
能源股攀升1.3%，因油价走高，上周美国原油库存减少提振夏季燃料需求前景。金融股上涨0.6%，受助于公债收益率上涨。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。