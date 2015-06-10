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亚洲 | 2015年 6月 11日 星期四 06:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 88.90 +1.32 +1.51 2155829

京东 36.26 -0.17 -0.47 8394103

新浪 57.45 +0.87 +1.54 2752154

搜狐 67.99 +0.51 +0.76 615437

网易 147.10 +2.89 +2.00 596703

百度 204.63 +2.07 +1.02 2524048

台湾

台湾积体电路 23.33 +0.50 +2.19 2489949

联电 2.14 +0.07 +3.38 117666

日月光 6.54 -0.07 -1.06 299573

硅品精密 7.36 +0.06 +0.82 574846

和信超媒体 0.73 +0.01 +1.25 152848

友达 4.89 +0.15 +3.16 289555

中华电信 31.50 +0.37 +1.19 17907

台湾国际航电 46.43 +0.71 +1.55 1421787

香港

中国移动 64.12 -0.52 -0.80 258140

中国联通 16.73 -0.03 -0.18 108214

中国电信 64.13 -0.66 -1.02 17694

中芯国际 5.57 +0.06 +1.09 9945

电讯盈科 6.05 -0.20 -3.20 2802

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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