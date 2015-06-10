《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月10日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 88.90 +1.32 +1.51 2155829
京东 36.26 -0.17 -0.47 8394103
新浪 57.45 +0.87 +1.54 2752154
搜狐 67.99 +0.51 +0.76 615437
网易 147.10 +2.89 +2.00 596703
百度 204.63 +2.07 +1.02 2524048
台湾
台湾积体电路 23.33 +0.50 +2.19 2489949
联电 2.14 +0.07 +3.38 117666
日月光 6.54 -0.07 -1.06 299573
硅品精密 7.36 +0.06 +0.82 574846
和信超媒体 0.73 +0.01 +1.25 152848
友达 4.89 +0.15 +3.16 289555
中华电信 31.50 +0.37 +1.19 17907
台湾国际航电 46.43 +0.71 +1.55 1421787
香港
中国移动 64.12 -0.52 -0.80 258140
中国联通 16.73 -0.03 -0.18 108214
中国电信 64.13 -0.66 -1.02 17694
中芯国际 5.57 +0.06 +1.09 9945
电讯盈科 6.05 -0.20 -3.20 2802
(完)
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