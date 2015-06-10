金砖国家：6月10日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月10日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.7%或6.76点，报977.85点。
中国股市：沪综指收跌，新一轮IPO启动及A股未被纳入MSCI加剧大盘震荡
中国汇市：人民币微幅收跌交投清淡，缺乏指引汇价料难破区间
香港股市：恒指收低1.1%，受累于希腊债务问题和美国升息前景
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巴西股市：指标Bovespa搬回前三日跌幅，淡水河谷 涨逾4%，领涨大盘。Bovespa指数 收涨2.01%，报53,876.44点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元涨幅略落后于拉美货币，因周三的数据显示，巴西5月年通胀率升至11年高位8.47%。雷亚尔兑美元 收报3.1140/47，上交易日收报3.0998/10。
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南非股市：上涨近2%，创五个月来最大单日涨幅。指标Top-40指数 收高1.89%，至46,252点。大盘综合指数 上扬1.72%，报51,958点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，盘中在窄幅区间波动
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印度股市：涨逾1%，结束七日连跌，因美国MSCI明晟推迟将中国A股纳入其新兴市场指数。指标BSE指数 收涨1.36%，报26,840.50点，创5月13日以来最大单日涨幅。NSE指数 收高1.27%，报8,124.45点，为5月29日以来最大单日涨幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.92/93，上日收报63.9300。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 略升，报958.970点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨2.42%，报525.25点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨2.19%，报54.331卢布。卢布兑欧元 涨1.96%，至61.500卢布。(完) (整理 王丽鑫；审校 孙茉莉)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。