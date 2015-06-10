版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 11日 星期四 06:16 BJT

****日韩经济指标预测--6月11日-6月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
    
    6月8日当周
    
    6月10日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --    卖超3,484
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --    买超5,742
    2350 日本大型制造业景气判断指数                 第二季         --        正2.4
    
    6月11日(四)
     --  韩国央行利率决议                              6月       1.50%       1.75%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      5月         --        -6.1%
             进口物价(较上年同期)                                  --       -17.1%
    
    6月12日(五)
    0430 日本工业生产                            4月修正值         --        +1.0%
             产能利用率(较前月)                                    --        -1.2%
    
    6月15日当周
    
    6月15日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    5月修正值         --       -10.9%
             进口(较上年同期)                                      --       -15.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --       顺差63
    
    6月16日(二)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                          5月         --      逆差534
             出口(较上年同期)                                      --        +8.0%
             进口(较上年同期)                                      --        -4.2%
    
    6月17日(三)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                6月         --         正13
    
    6月18日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               5月         --         持平
                                (较上年同期)                       --        -3.6%(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐