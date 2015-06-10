日韩经济指标预测--6月11日-6月18日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月8日当周 6月10日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,484 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超5,742 2350 日本大型制造业景气判断指数 第二季 -- 正2.4 6月11日(四) -- 韩国央行利率决议 6月 1.50% 1.75% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -6.1% 进口物价(较上年同期) -- -17.1% 6月12日(五) 0430 日本工业生产 4月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -1.2% 6月15日当周 6月15日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月修正值 -- -10.9% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差63 6月16日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 -- 逆差534 出口(较上年同期) -- +8.0% 进口(较上年同期) -- -4.2% 6月17日(三) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正13 6月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.6%(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。