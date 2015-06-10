美国与加拿大经济指标预测--6月11日-6月18日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月8日当周
6月11日(四)
1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.8% -0.3%
出口物价(较前月) +0.2% -0.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月6日当周 27.7 27.6
四周均值(万人) -- 27.475
续请失业金人数(万人) 5月30日当周 218.8 219.6
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +1.1% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.1%
1230 加拿大产能利用率 第一季 83.0% 83.6%
1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.1% 持平
1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.1%
6月12日(五)
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.4% -0.4%
(较上年同期) -1.1% -1.3%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.8%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 91.5 90.7
现况指数 96.5 100.8
预期指数 85 84.2
6月15日当周
6月15日(一)
1230 美国纽约联储制造业指数 6月 5.20 3.09
1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 -- +2.9%
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.2% -0.3%
产能利用率 78.2% 78.2%
制造业产出(较前月) +0.2% 持平
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 56 54
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 4月 -- 净流出1,009
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入99
6月16日(二)
1230 美国建筑许可年率(万户) 5月 109.3 114
房屋开工率(万户) 110 113.5
6月17日(三)
1230 美国联邦基金利率目标 -- -- --
6月18日(四)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -- -0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- 持平
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,200 赤字1,135
1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.4% +0.7%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 8.0 6.7
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 孙茉莉)
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