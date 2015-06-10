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市场报道 | 2015年 6月 11日 星期四 07:28 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月11日-6月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月8日当周

6月11日(四)

1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.8% -0.3%

出口物价(较前月) +0.2% -0.7%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月6日当周 27.7 27.6

四周均值(万人) -- 27.475

续请失业金人数(万人) 5月30日当周 218.8 219.6

1230 美国零售销售(较前月) 5月 +1.1% 持平

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.1%

1230 加拿大产能利用率 第一季 83.0% 83.6%

1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.1% 持平

1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.1%

6月12日(五)

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.4% -0.4%

(较上年同期) -1.1% -1.3%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.8%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 91.5 90.7

现况指数 96.5 100.8

预期指数 85 84.2

6月15日当周

6月15日(一)

1230 美国纽约联储制造业指数 6月 5.20 3.09

1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 -- +2.9%

1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.2% -0.3%

产能利用率 78.2% 78.2%

制造业产出(较前月) +0.2% 持平

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 56 54

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 4月 -- 净流出1,009

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入99

6月16日(二)

1230 美国建筑许可年率(万户) 5月 109.3 114

房屋开工率(万户) 110 113.5

6月17日(三)

1230 美国联邦基金利率目标 -- -- --

6月18日(四)

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) -- -0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- 持平

1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,200 赤字1,135

1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.4% +0.7%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 8.0 6.7

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 孙茉莉)

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