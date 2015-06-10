美国经济：服务业数据好于预期，暗示第一季GDP或上修

QSS调查还暗示，知识产权产品方面的支出将温和下修。

再加上建筑支出、贸易和趸售(批发)库存数据的修正，表明第一季GDP可能修正为萎缩约0.2%，而不是上月报告显示的萎缩0.7%。

QSS调查结果向来是GDP数据修正的一个重要原因，特别是去年美国总统奥巴马2010医保法案的主要条款正式生效时。

今年第一季，由于异常降雪天气、美元大幅升值、西海岸港口纠纷以及能源行业为应对油价下跌而削减支出，都拖累了经济产出。

政府为消除数据的季节性波动而采用的一个模型存在问题，被认为导致GDP下滑。包括旧金山联邦储备银行在内的一些经济学家认为，所谓的季节性调整并没有完全滤除季节性因素的影响。

美国政府上月表示，已经知道可能存在的问题，正在尽力把影响降到最低程度。(完)