美国经济：服务业数据好于预期，暗示第一季GDP或上修

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
QSS调查还暗示，知识产权产品方面的支出将温和下修。
再加上建筑支出、贸易和趸售(批发)库存数据的修正，表明第一季GDP可能修正为萎缩约0.2%，而不是上月报告显示的萎缩0.7%。
QSS调查结果向来是GDP数据修正的一个重要原因，特别是去年美国总统奥巴马2010医保法案的主要条款正式生效时。
今年第一季，由于异常降雪天气、美元大幅升值、西海岸港口纠纷以及能源行业为应对油价下跌而削减支出，都拖累了经济产出。
政府为消除数据的季节性波动而采用的一个模型存在问题，被认为导致GDP下滑。包括旧金山联邦储备银行在内的一些经济学家认为，所谓的季节性调整并没有完全滤除季节性因素的影响。
美国政府上月表示，已经知道可能存在的问题，正在尽力把影响降到最低程度。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 孙茉莉/张涛)
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