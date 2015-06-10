全球经济：世界银行调低全球经济成长预估，敦促美联储推迟加息

巴苏表示，大宗商品价格下滑，终究会对全球成长有所帮助，世银对2016年与2017年的全球成长预估维持不变。

世银也预估，今年印度将首度成为主要经济体中成长最快者，料有7.5%的成长率，高于此前预期的增长6.4%。

但世银也将2015年发展中国家的成长预估，由1月的4.8%调降为4.4%，表示受到巴西与俄罗斯预期会出现经济衰退的影响。

世银亦将今年美国的成长预估由1月的3.2%下调为2.7%，明年的成长预估由1月的3%调降至2.8%。美国经济在2015年初下滑，主要受冬季恶劣天候、强势美元、港口劳资纠纷，以及能源业大幅删减支出等因素拖累。

巴苏表示，“如果要我给美联储一些建言，我会建议他们明年再升息，而不是今年稍晚，”因为经济景况好坏不一；不过他也说这是他个人的看法，并不代表整个世界银行。