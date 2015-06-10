全球经济：世界银行调低全球经济成长预估，敦促美联储推迟加息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
巴苏表示，大宗商品价格下滑，终究会对全球成长有所帮助，世银对2016年与2017年的全球成长预估维持不变。
世银也预估，今年印度将首度成为主要经济体中成长最快者，料有7.5%的成长率，高于此前预期的增长6.4%。
但世银也将2015年发展中国家的成长预估，由1月的4.8%调降为4.4%，表示受到巴西与俄罗斯预期会出现经济衰退的影响。
世银亦将今年美国的成长预估由1月的3.2%下调为2.7%，明年的成长预估由1月的3%调降至2.8%。美国经济在2015年初下滑，主要受冬季恶劣天候、强势美元、港口劳资纠纷，以及能源业大幅删减支出等因素拖累。
巴苏表示，“如果要我给美联储一些建言，我会建议他们明年再升息，而不是今年稍晚，”因为经济景况好坏不一；不过他也说这是他个人的看法，并不代表整个世界银行。
他说，“我个人的顾虑是如果美国相对较早升息，可能引发汇率走势令美元升值，这对美国经济没有好处，”对其他国家也会有负面影响。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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