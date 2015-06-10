澳新经济指标预测--6月11日-6月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月8日当周 6月11日(四) 0130 澳洲就业人口(千人) 5月 增加11.0 减少2.9 全职就业人口(千人) -- 减少21.9 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.2% 6.2% 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 51.8 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- -0.3% 6月12日(五) 0300 新西兰公债外资持有比例 5月 -- 63.9% 6月15日当周 6月15日(一) 暂无重要经济指标。 6月16日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -- -1.5% 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字31.9 截至3月31日的年度经常帐 -- 赤字78.2 6月17日(三) 2145 新西兰根据生产计算的国内生产总值(GDP) (较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.5% 6月18日(四) 暂无重要经济指标预定公布。(完)