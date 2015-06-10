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亚洲 | 2015年 6月 11日 星期四 07:30 BJT

《全球汇市》日圆全线表现优异，新西兰央行意外降息打压新西兰元

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1314 1.1324 -0.09 -6.47 1.2097

美元/日圆 122.85 122.65 +0.16 +2.65 119.68

欧元/日圆 138.99 138.89 +0.07 -4.00 144.78

美元/瑞郎 0.9323 0.9313 +0.11 -6.22 0.9941

英镑/美元 1.5496 1.5529 -0.21 -0.49 1.5573

美元/加元 1.2270 1.2253 +0.14 +5.61 1.1618

澳元/美元 0.7732 0.7758 -0.34 -5.34 0.8168

新西兰元/美元 0.7049 0.7207 -2.19 -9.59 0.7797

澳元/日圆 94.990 95.150 -0.17 -2.82 97.750

新西兰元/日圆 86.600 88.390 -2.03 -7.19 93.310

澳元/新西兰元 1.0963 1.0768 +1.81 +4.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪/张若琪/陈宗琦；审校 李爽/王兴亚/王丽鑫)

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