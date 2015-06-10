《全球汇市》日圆全线表现优异，新西兰央行意外降息打压新西兰元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1314 1.1324 -0.09 -6.47 1.2097
美元/日圆 122.85 122.65 +0.16 +2.65 119.68
欧元/日圆 138.99 138.89 +0.07 -4.00 144.78
美元/瑞郎 0.9323 0.9313 +0.11 -6.22 0.9941
英镑/美元 1.5496 1.5529 -0.21 -0.49 1.5573
美元/加元 1.2270 1.2253 +0.14 +5.61 1.1618
澳元/美元 0.7732 0.7758 -0.34 -5.34 0.8168
新西兰元/美元 0.7049 0.7207 -2.19 -9.59 0.7797
澳元/日圆 94.990 95.150 -0.17 -2.82 97.750
新西兰元/日圆 86.600 88.390 -2.03 -7.19 93.310
澳元/新西兰元 1.0963 1.0768 +1.81 +4.72 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪/张若琪/陈宗琦；审校 李爽/王兴亚/王丽鑫)
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