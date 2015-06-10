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亚洲 | 2015年 6月 11日 星期四 07:34 BJT

澳新汇市：新西兰元兑美元挫跌，此前新西兰央行意外降息

金融市场认为降息的概率接近50%，不过路透调查15名分析师中，有10名认为该行将维持利率不变。

新西兰元收复部分跌幅，在0.7060左右波动。

“我猜测今日稍后将出现第二波反应，经常是这种情况，”西太平洋银行资深策略师Imre Speizer表示。

目前新西兰元在0.7000美元处的短线支撑稳固，上档阻力在0.7100。

利率期货<0#NBB:>涨最多16个跳动点，短期公债收益率(殖利率)下跌12.5个基点。

新西兰元多数交叉盘也大幅走软；澳元/新西兰元 升至七个月新高1.1022，之后小幅回吐涨幅。

新西兰元贸易加权汇率跌1.9%至10个月新低。

新西兰元下滑至0.7737美元令澳元 受到一些影响。海外交易时段澳元曾强劲反弹至0.7785高位，因有关美国石油产量在多年大幅增长后趋平，引发大宗商品货币跳涨。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/王颖；审校 李婷仪/郑茵)

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