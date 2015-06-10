《美国重要政经日程》--6月11日

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据及5月进出口物价
1230 - 商务部公布5月零售销售数据
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 商务部公布4月企业库存数据
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售30年期通膨保值债券(TIPS)
1600 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布第一季基金账户资金流动数据
1700 - 财政部发售30年期债券
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。