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市场报道 | 2015年 6月 11日 星期四 07:36 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月11日至6月18日

汤森路透6月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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6月17日 11:30 Q4 2015 联邦快递(FedEx)

6月17日 AMC Q4 2015 甲骨文(Oracle)

6月18日 BMO Q1 2015 Kroger Co

6月18日 AMC Q1 2016 红帽(Red Hat)

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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