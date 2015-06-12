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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 08:55 BJT

《香港报摘》--经济日报6月12日

**要闻版头条**

--汇丰银行 与交通银行 公布合作计划，抢滩价值6,000亿元人民币的中港基金互认市场，涉及的资产规模约400亿元。

**其他**

--政务司司长林郑月娥接受专访时重申，政改方案获得通过机会渺茫，并指自己私下认为机会是零。券商德银认为政改通过机会低，会成为投资者包袱，令市场波动性增大。

--内地房产代理品牌Q房网攻港，计划两年内由现时35间分行增至200间，代理人数则由逾370人增至7,000人，冀规模超过本地龙头代理。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 雷美珍/黄凯)

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