《香港报摘》--经济日报6月12日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**要闻版头条**
--汇丰银行 与交通银行 公布合作计划，抢滩价值6,000亿元人民币的中港基金互认市场，涉及的资产规模约400亿元。
**其他**
--政务司司长林郑月娥接受专访时重申，政改方案获得通过机会渺茫，并指自己私下认为机会是零。券商德银认为政改通过机会低，会成为投资者包袱，令市场波动性增大。
--内地房产代理品牌Q房网攻港，计划两年内由现时35间分行增至200间，代理人数则由逾370人增至7,000人，冀规模超过本地龙头代理。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 徐徜徉; 审校 雷美珍/黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。