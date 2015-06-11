更新版 1-希腊评等：标普调降希腊主权债信评等至CCC，展望为负面

标普称，由于政府、银行业及经济的流动性有进一步恶化的风险，标普给予希腊的信评展望为负面。

“我们认为，若是名义GDP的前景没有彻底改观、公共部门得不到深入改革，希腊这样的债务是难以为继的，”标普说。

标普称，若希腊无法和欧盟/IMF债权人达成协议，“未来12个月内希腊政府可能面临商业性债务违约，”至于未来几日能否就债务减免或进一步大规模资金援助达成协议，标普的看法比较悲观。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)已在4月把希腊债信评级从Caa1调降至Caa2，展望为负面，因希腊能否赶在偿债期限前与债权人达成协议仍不确定。(完)