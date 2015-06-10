《中国报摘》--中国证券报6月11日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施，更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生作用；决定将消费金融公司试点扩至全国，增强消费对经济的拉动力。

* 其他:

--中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周证券市场交易结算资金银证转账增加额为22,699亿元，减少额为13,621亿元；这意味着上周证券市场保证金净流入9,078亿元，创历史新高。

--记者获悉，国家卫计委规划与信息司近期将发文，促进医院信息化系统的互通互联。此次发文的目的在于加快建设标准和接口统一的医院信息化系统，为省级、国家级平台的建设和联网提前铺垫。

--中国中车 公告称，公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约159.0亿元；这一金额约占公司2014年营业收入的13.3%。