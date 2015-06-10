《中国报摘》--中国证券报6月11日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施，更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生作用；决定将消费金融公司试点扩至全国，增强消费对经济的拉动力。
* 其他:
--中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周证券市场交易结算资金银证转账增加额为22,699亿元，减少额为13,621亿元；这意味着上周证券市场保证金净流入9,078亿元，创历史新高。
--记者获悉，国家卫计委规划与信息司近期将发文，促进医院信息化系统的互通互联。此次发文的目的在于加快建设标准和接口统一的医院信息化系统，为省级、国家级平台的建设和联网提前铺垫。
--中国中车 公告称，公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约159.0亿元；这一金额约占公司2014年营业收入的13.3%。
--央行金融研究所所长姚余栋与诺亚控股首席研究员金海年联合撰文指出，建议在多渠道补充资本金的同时，利用优先股作为一种重要的资本市场工具层次的独特功能，使用《商业银行法》的例外条款，将部分银行贷款转为优先股，及早降低资产负债率。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。