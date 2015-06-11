《全球重要经济事件一览表》--6月11日-6月18日

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6月11日(四)
伦敦--英国预算责任办公室(OBR)发布年度财政可持续性报告(1000)。
渥太华--加拿大央行发布金融体系检视报告，讨论经济面临的主要风险(1430)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在金融体系检视报告发布后召开新闻发布会(1515)。
都柏林--德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话(1145)。
海牙--欧洲央行管委会委员Sabine Lautenschlager对荷兰财政委员会发表演说(1230)。
布拉格--德国央行理事Andreas Dombret发表题为“涉及稳定的货币同盟--进展及未解决的问题”的演说(1600)。
德国加布森--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele就“货币的未来”发表演说(1600)。
慕尼黑--德国央行副总裁Claudia Buch在Hans Moeller百岁诞辰座谈会中发表演说(1700)。
巴黎--法国财长萨潘(Michel Sapin)举行财经记者会(0830)。
6月12日(五)
布鲁塞尔--欧盟与墨西哥将举行第七届欧盟-墨西哥峰会。双方将在峰会上就双边法律框架现代化的议题展开协商，检讨现有的双边机制与对话。
6月15日(一)
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会进行证词陈述(1300)。这是德拉吉在经济与货币事务委员会的季度听证会。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在亚太金融一体化启动仪式上发表题为“澳洲金融服务的未来”的讲话(2155)。
堪培拉--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在澳洲国立大学发表讲话(0750)。
都柏林--爱尔兰央行政府与风险部门主管Gerry Cross和欧盟金融服务执委希尔(主管金融服务)在爱尔兰国际银行联合会(FIBI)2015年年会上发表讲话。
维也纳--奥地利央行主办长期经济成长前景大会(至6月16日)。演讲者包括：欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委普雷特、奥地利总理维尔纳·法伊曼(Werner Fayman)、奥地利财长谢林(Hans Joerg Schelling)以及IMF的Thomas Helbing。
6月16日(二)
土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)峰会筹备会议。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。
6月17日(三)
伦敦--英国央行总裁卡尼在国际证监会组织(IOSCO)年度会议后的晚宴上发表谈话。
伦敦--英国央行公布6月政策会议之会议记录(0830)。
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，之后将宣布政策声明，主席叶伦也将举行记者会(1830)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会与全行委员会会议。无宣告利率之计划(至6月18日)。
6月18日(四)
法兰克福--欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO)配额(0915)。
卢森堡--欧元集团会议(1300)。
东京--日本央行货币政策会议(至6月19日)。
伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。
奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会举行利率会议(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 郑茵)