重发-芝加哥期市：小麦期货持稳，上日受USDA上调供应前景打压重挫

(重发以调整段落顺序)

路透新加坡6月11日 - 芝加哥小麦期货周四亚洲盘初几无变动，上日重挫逾3%，创两周最大跌幅，因为大雨过后美国上调小麦供应前景。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦 基本持平于每蒲式耳5.13-3/4美元。该合约隔夜下跌3.5%，此前美国农业部(USDA)称大平原地区南部和中部5月普降大雨，提振了该地区的小麦收成前景。

农业部将2015-16年美国冬麦产量预估上调至15.05亿蒲式耳，5月时预估为14.72亿，高于市场预估均值14.74亿。农业部并将平均单产预估自每英亩43.5蒲式耳上调至44.5蒲式耳。在美国最大冬麦生产州堪萨斯州，平均单产预估上调5蒲式耳至37蒲式耳。

降雨可能损害硬红冬小麦的品质，这一担心推升小麦期价，本月升幅最高曾达12%，但周三的回落使涨幅缩减到不足8%。

CBOT-7月玉米合约 涨0.3%报每蒲式耳3.58-1/4美元，之前在隔夜海外市场跌逾2%。大豆期约 小升0.2%报每蒲式耳9.51-1/2美元。

考虑到乙醇产量减少，美国农业部将2015/16年度玉米期末库存预估从17.46亿蒲式耳上调至17.71亿，2014/15年度期末库存预估从18.51亿调高至18.76亿。

2015/16销售年度大豆期末库存预估则调降2,500万蒲式耳至4.75亿，2014/15年度期末库存预估从3.50亿调低至3.30亿。

法国谷物公司和农学家正呼吁农户重新考虑化肥的使用和种子的选取，希望制止小麦蛋白质含量下降的情况，因为这样一来法国就很难满足买家对品质的要求。法国是欧盟头号小麦种植国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 513.75 0.25 +0.05% -2.70% 497.78 52

CBOT玉米 358.25 1.00 +0.28% -1.92% 361.23 46

CBOT大豆 951.50 2.00 +0.21% +0.77% 952.28 59

CBOT稻米 $9.90 $0.03 +0.30% -0.45% $9.76 59

美国原油 $61.10 -$0.33 -0.54% +1.60% $59.54 59

汇率

欧元/美元 $1.130 -$0.002 -0.19% +0.17%

美元/澳元 0.771 -0.004 -0.57% +0.35%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN

CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN

CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN

ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN

ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN

橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN

上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH

日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID