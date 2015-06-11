美国经济：债基第二大龙头PIMCO预计美联储将在9月升息

太平洋投资管理公司(PIMCO)周二在其官网公布，PIMCO旗舰产品--总回报债券基金5月将美国政府相关债券持仓较4月大砍将近三分之二，因预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将升息。

PIMCO表示，5月总回报债券基金对美国政府相关债券的持仓比重，由4月的23.4%骤减至8.5%。

PIMCO总回报债券基金管理着1,073亿美元资产，其在2月时对美国政府相关债券持仓比重高达35.3%。

周二稍早，PIMCO全球固定收益投资长鲍尔斯称，投资者已经消化了未来利率相对较低的前景，但随着时间推移，美联储可能将借款成本调至所谓中性利率水平上方，这是“绝对有可能”的。

整体而言，Mather表示：“回报可能下滑，包括购买股票与债券等传统上因应升息的方式，在波动性较大的环境中，可能也无力招架。随着美国升息以及正常化的进程即将展开，必须具备更周详的思维与更好的技巧，才能获致成功的投资。”(完) (编译 白云/陈宗琦；审校 张荻)