《路透晚报》--6月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国5月经济指标低位弱企稳，政策加码力拼三季度回暖

中国二季度以来经济下滑态势超出政策底线，随着不断加码稳增长措施收效，5月工业和消费等运行数据勉强企稳，但资金到位较差拖累投资增速，综合外贸、通胀数据来看，中国经济内外受困，下行压力仍然较大。

--中国数据：5月新增信贷及社融均回暖，但企业融资仍弱还需宽松政策支持

中国5月新增人民币贷款及社会融资规模增量均回暖，除票据融资增幅较为明显外，楼市趋暖亦环比推升居民中长期贷款；当月末广义货币供应量(M2)增速则从上月的纪录低位回升，可能与央行再度进行PSL(抵押补充贷款)操作等有关。

--中国财政：5月财政收入增速放缓，资金提前预拨导致支出增速亦骤降

工业萎靡不振加上房地产不景气，导致中国前五个月财政收入增速持续偏低；而部分重点支出提前预拨，亦拖累5月财政支出增速再度降至低谷。财政部周四公布，5月全国一般公共预算收入14,355亿元人民币，同比增长5%，扣除11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长3.4%。

--《财经洞察》中国督促地方加快财政资金使用背后的难言之隐

中国正用严厉的措辞督促地方政府加快财政资金的使用和预算执行，如果未按规定期限使用将收回预算资金。这在本周公布5月疲弱的贸易及物价等宏观数据后，不难看出中国政府对经济下行压力仍大的焦虑。

--中国经济：明年起对财政存量资金较大地区压缩下年预算规模--国务院

中国国务院周三召开常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施，更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生作用。决定自2016年起，对上年末财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下年财政预算规模。

--香港社会：两宗MERS怀疑个案仍在化验，暂未有任何确诊病例--卫生署

香港卫生署周四称，现时两宗中东呼吸综合征（MERS）怀疑个案仍在进行化验，迄今为止香港没有任何确诊病例。

【金融】

--中国金融：银联将在一带一路沿线双向拓展市场，协助完善金融基础设施

中国“一带一路”计划给银行卡组织银联的国际化战略带来新空间。银联国际首席执行官（CEO）蔡剑波周四表示，公司支持“一带一路”战略将是双向支持，一方面服务于中国去沿线国家的人群，另一方面希望在沿线国家加大发卡规模，服务于当地来往中国的人群。

--中港个股：中行要求浙江分行上半年完成全年净利过半目标--消息

三位消息人士周三透露，中国银行行长陈四清本月稍早约谈中行浙江分行管理层，要求该分行上半年完成全年净利润过半的目标。而受拨备大幅计提应对不良贷款快速上升的影响，浙江分行净利润大幅下滑，目前仅完成总行计划的10%。

--中国商品：天津港报告铁矿石失踪，港口丑闻重演？

中国天津港子公司第五港埠有限公司表示，存储于私人仓库中的部分铁矿石被某代理和贸易公司非法提单。

--企业并购：台湾南山人寿将1.58亿美元并购AIG台湾子公司美亚产险业务

台湾南山人寿周四称，董事会通过将并购美国国际集团(AIG)在台子公司美亚产险之个人险及中小企业商业保险业务，金额1.58亿美元。

--中国金融：交行与汇丰银行达成内地与香港基金互认业务合作协议

在中国和香港两地证监会稍早发布内地与香港基金互认的监管合作备忘后，香港上海汇丰银行与其战略合作伙伴交通银行周四联合宣布，双方已达成协议，将在上述政策框架下进行基金互认业务合作。

【固定收益】

--中国公开市场：连八周空窗操作暂仍无用武之地，因数量宽松工具众多

中国央行公开市场本周仍无动作，至此空窗操作已延续八周。市场人士指出，经济基本面仍不振，央行乐见资金面继续保持充盈格局，但由于可选择的数量宽松工具众多，作为例行操作工具的公开市场暂仍无用武之地。

--中国债市动态：现券收益率小幅上行，第二批地方债置换消息未掀波澜

中国银行间债市周四早盘现券交投清淡，收益率小幅上行，国债期货跌幅亦较上日收窄。交易员表示，财政部下达1万亿第二批地方债置换的消息在预期之内，冲击效应有限，只是市场情绪更趋谨慎；下午将公布的工业增加值等经济数据或为现券走势提供进一步指引。

--中国货币市场：资金整体平稳跨IPO回购利率升幅略明显，信用债质押助推

中国银行间市场周四资金面整体平稳，隔夜回购利率变动微弱。不过因大批新股发行将至，可跨IPO周期的14天期品种涨逾10个基点(bp)，需求中以信用债为质押部分亦助推升势。

--中国债市：财政部下周二将招标1,000亿元国库现金定存，三及六个月各半

中国财政部周四公告，将于下周二(16日)进行总计1,000亿元人民币的国库现金定存招标，三及六个月各半。

--新债招标：中国进出口行五年债收益率3.8192%，10年4.1364%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的五年和10年期固息增发债，中标收益率分别为3.8192%和4.1364%；对应投标倍数分别是3.39倍和3.00倍。

--新债招标：中国吉林三至10年四期地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周四透露，中国吉林省上午招标的四期地方债，利率全部落在投标区间下限。三、五、七和10年利率依次为2.87%、3.25%、3.52%和3.58%，对应投标倍数为2.81倍、2.38倍、2.28倍和2.28倍。

--中国新债：河南省下周四将招标发行424亿元一般地方债

中国河南省财政厅周四公告称，将于下周四(18日)招标发行总额424亿元人民币四期一般地方债，其中置换一般债券274亿元，新增一般债券150亿元。

--新债招标：台湾中油五年期无担债以1.30%定价，落在市场预估下缘

台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司周四表示，本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.30%、1.55%及1.80%，发行金额则为75亿、30亿及28亿台币，合计发行金额为133亿台币。

【外汇】

--中国央行：推动人民币资本项目可兑换，考虑推出QDII 2试点和深港通

中国央行周四表示，将进一步推动人民币资本项目可兑换改革，包括考虑推出合格境内个人投资者（QDII 2）境外投资试点，同时完善“沪港通”和推出“深港通”，允许非居民在境内发行除衍生品外的金融产品。

--中国汇市：人民币逆中间价微幅收跌，分红月汇价仍存下跌空间

人民币兑美元即期周四微幅收跌，中间价则三连 升至近三周高点。今日公布的工业和消费等一系列经济数据低位企稳，未能提振人民币走势 。交易员称，客盘和银行自营盘交投情绪皆不高，但海外上市中企分红期间购汇需求犹存，人民币仍有下跌空间。

【证券/行业】

--中国证券：TMT企业赴美上市意愿下降，选择A股及新三板增多--普华永道

国际会计和咨询公司--普华永道中国科技行业主管合伙人高建斌周四表示，对中国TMT（科技、媒体和电信）企业而言，国内资本市场能够给予TMT行业较高估值及未来注册制的实施，越来越多的企业将选择在A股上市或在新三板进行挂牌。

--中国证券：上周证券交易保证金净流入逾九千亿元，再创历史新高

中国投资者保护基金公司最新数据显示，上周国内证券交易结算资金达9,078亿元人民币，再创2012年4月有统计以来的新高，反映当前投资者对股市热情不减，增量资金源源不断流入股市。

--中国能源：5月表观石油需求较上年同期增长9.6%，至1,031万桶/日

路透根据政府初步数据测算，中国今年5月表观石油需求较上年同期增加约9.6%至每日1,031万桶。

--中国税制：环保税额标准与排污费一致，超标排放加倍计税--征求意见稿

中国国务院法制办公室周三公布环境保护税法（征求意见稿），规定税额标准与现行排污费的征收标准基本一致；对超标、超总量排放污染物的，加倍征收环保税。对依照环保税法规定征收环保税的，不再征收排污费。 (完)