港报社评：本土派冒起有弊亦有利--信报6月11日

下周三政改方案将提交立法会审议，按照目前仍然各说各话的情况推测，通过的机会微乎其微，正如政务司司长林郑月娥前日慨叹，在泛民主派议员之中＂撬不到任何一票＂。对此，持悲观态度者不在少数，包括全国人大常委范徐丽泰，她认为政改方案通过的机会很低，要是方案终被否决，社会继续对立对抗，行政立法关系进一步恶化。

除了对于政改＂打定输数＂，范徐丽泰同时质疑在六四烛光晚会之中部分学生焚烧《基本法》的动机，反问是否不想要＂一国两制＂，而是希望＂一国一制＂或者＂香港独立＂。范太吁市民想清楚，香港是否有条件独立，她批评＂港独＂及＂本土主义＂伤害本港从事零售业及旅游业的市民，破坏本地经济，更直斥＂不要以为在镜头前曝光就有成果，他们的行为其实是影响他人正常生活＂。

本土主义，或曰＂本土派＂、＂勇武派＂以及＂激进派＂，几年前还没有多少曝光机会，其论述基本上没有市场，因为绝大多数市民一听到＂港独＂就会嗤之以鼻。然而不争的事实却是，本土主义者的行为愈来愈吸引眼球，愈来愈多支持者，否则六四烛光晚会不会出现另起炉灶的现象，肇因是支联会被形容为＂大中华胶＂，核心成员则是＂殖民主派＂或者＂伪民主派＂，所鼓吹的＂建设民主中国＂既不切实际，也不符＂香港人优先＂的宗旨。简言之，在本土主义者眼中，一切与中国有关的人和事皆被归类为＂投共＂，哪管是支联会、民主党抑或公民党，尤其那些倡议和平理性非暴力非粗口地要求沟通的温和派，一律拨作＂汉贼不两立＂的狙击对象，当中的逻辑是＂和理非非＂太过迂腐，一妥协就是投降。

本土派吸睛的行为不止于狙击传统的泛民主派，也不止于跑到维园六四烛光晚会踩场，一边质问＂建设民主中国何不直接返大陆＂，一边突兀地焚烧《基本法》，本土派另一出位特征是针对不掌实权的普通个人，例如被骂作蝗虫的自由行旅客，又针对普通机构，例如为无证儿童肖友怀提供学能测试的孔教学院大成小学。

范徐丽泰毫无疑问是说得对的，香港没有条件独立，本土主义害了香港，最低限度针对普通个人和普通机构的缠夹滋扰令人反感，可是有一事不得不反省，为何本土派能够在几年之间急速冒起、追随者急增？香港的本土主义者大概分为＂城邦派＂、＂港独派＂与＂自治派＂，彼此理念尽管不同，甚或间中互相攻讦，但一个共通点则是，他们全部反共，企图以直接行动对抗大陆化（即他们所说的＂赤化＂）。此等意识形态吸引到一批充满热情理想的年轻人，某程度上而言导致学联分崩离析，大专院校纷纷退联，归根究柢是香港在回归之后始终无法落实民主化，中央政府洗脱不了专制独裁的固有形象，促使本土派由反共衍生出排斥中国人，再由＂我不是中国人＂衍生出排他性甚强的族群自决，香港人变作＂香港族＂，与中华民族区隔开来。

本土派冒起之弊，有目共睹了，然而有弊亦有利，此等激进勇武分子之存在，间接衬托传统泛民依然是愿意讲道理的务实人士，这有利于港澳办主任王光亚与他口中的＂泛民朋友＂建立良性互动关系。政改一旦否决，一切原地踏步，抚平社会撕裂的创伤惟有倚靠和平理性的对话而已矣，对峙甚至暴力冲击肯定不是答案。（完）

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