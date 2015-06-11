路透基点：韩国私募安博凯完成台湾中嘉网路467亿台币再融资--TRLPC

路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，韩国私募股权公司安博凯(MBK Partners)在5月29日为台湾有线电视运营商--中嘉网路完成一笔467.42亿台币(15亿美元)七年期再融资。

国泰世华银行(100.56亿台币)、花旗(26.24亿台币)、法国东方汇理(35亿台币)、中国信托商业银行(70亿台币)、星展银行(25.94亿台币)、京城银行(69.69亿台币)、兆丰国际商业银行(69.99亿台币)担任牵头行兼簿记行，承贷不等额贷款，中国信托商业银行还担任额度代理行。

另有台湾七家银行在一般银团阶段加入担任牵头行，包括彰化银行、玉山银行、华南银行、土地银行、上海商业储蓄银行、台新银行和台湾合作金库银行，各承贷10亿台币。

这项贷款包括：A部分392亿台币分期偿还贷款，用于为2012年9月的一笔贷款再融资；B部分最高1.47亿美元子弹式定期贷款，用于向安博凯股东支付派息；B1部分最多45亿台币子弹式定期贷款，用于为B部分提供再融资；C部分30亿台币循环信贷，用作运营资本。B和B1部分合计不能超过45亿台币。贷款由借款人股票、土地和设备做担保抵押。

A部分贷款在最初三个月的起始利率为较三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码220个基点，之后将与借款人的整体负债与年率化后利息、税项、折旧和摊销前利润(debt-to-annualised EBITDA)之比挂钩。利率区间根据低于三倍至超过七倍从150个基点至250个基点不等。

B部分贷款美元和台币部分在最初三个月的起始利率分别为，较三个月或六个月Libor和Taibor加码235个基点，之后也与借款人的整体负债与年率化后EBITDA之比挂钩。根据此一比例从低于三倍至超过七倍的不同水准，利率加码区间为170个基点至270个基点。EBITDA是指利息、税项、折旧和摊销前利润。

借款人在B部分贷款以美元动用的情况下，如果台北金融业美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR之差若超过45个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

B1部分和C部分贷款利率与B部分台币贷款相同。C部分贷款有30个基点的承诺费。