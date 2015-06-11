重发-韩国金融市场：央行降息后股市上扬，韩元微跌

“希腊的消息消除了一些不确定性，黑田东彦讲话之后日圆上涨，也提振汽车类股上涨，”东部证券股票分析师Kang Hyun-gie表示。
希腊总理齐普拉斯与法国和德国领导人举行新一轮深夜会谈，同意与债权人加强谈判。如果达成协议，则可能对欧元构成支撑，这又将有助于韩国对欧出口。
日圆兑多数主要货币走高，之前日本央行总裁黑田东彦周三表示，日圆实质有效汇率不大可能进一步大幅下挫。
日圆/韩元 在三周高点附近徘徊。
日圆上涨是韩国出口商的福音；韩国与日本在汽车等关键产品方面存在竞争关系。
现代汽车 涨4%，起亚汽车 涨4.8%。
三星物产 跌5.7%，之前该公司向KCC Corp 卖出库存股，以确保拟议中规模80亿美元的与第一毛织 并购交易。
0149GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,112.9 1,108.2
日圆/韩元 9.0441/9.0518 9.0453
韩国公债期货 * 109.28 109.26
韩国综合股价指数 2,061.18 2,051.32
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 刘秀红/龚芳/王颖；审校 白云/李婷仪)