港报社评：公仆获额外加薪，政府须交代理据--明报6月11日

特首会同行政会议决定本年度公务员加薪幅度，罕有地偏离公务员薪酬趋势净指标，额外多加0.5个百分点，涉及约9亿港元，政府却未公开交代为何有此特殊安排。政府行事须有规有矩，尤其涉及使用公帑，更不能打马虎眼；就此，政府有必要向公衆解说。另外，这个罕见安排开了先例，日后公务员就加薪问题与政府角力，令人担心将会更趋白热化。因此，公衆有权知道这次偏离机制的做法，是否切合香港最大利益，政府必须清晰交代。

这次公务员获超标加薪，是20多年以来首次，特别是低层公务员跟随中层加薪4.62%，较薪酬趋势净指标高出1.6个百分点，更突显获厚待的实质。多年以来，净指标显示低层公务员加薪幅度较低，政府慷慨地将之与中层看齐，纳税人因而连年负担额外开支竟成＂惯例＂，公衆早有不同看法。今年低层公务员薪酬趋势净指标本来是3.02%，所谓按＂惯例＂扯高与中层看齐之后，根据行政会议的决定，低层公务员加薪幅度偏离了净指标超过50%，其幅度之大，使人无法接受是正常合理情况。

公务员的薪酬加幅是根据6项因素决定，即是薪酬趋势净指标、经济状况、生活费用变动、政府财政状况、职方对薪酬调整的要求及公务员士气。公务员团体对这些因素有争议，但是总体而言，这个调薪机制仍然行之有效。因此，近年虽有公务员组织退出薪酬趋势委员会，但是无损相关因素和机制在社会的普遍认受性。据曾任公务员事务局长的王永平表示，薪酬趋势净指标是最重要因素，相对于其他，净指标有凌驾性，除非其他5项因素出现特殊情况，才可以改变按净指标的建议加幅。这是政府有责任解说清楚的原因。

至于其他5项因素，就经济状况和生活费用的变动，看不到公务员获额外加薪的理据。有关经济状况，财政司长曾俊华一度在财政预算案预测本港经济增长只在1%至3%之间。事实上，各项数据显示本港经济正在放缓，今年首季经济增长只有2.1%，展望内地经济持续下行，美国与欧洲经济数据时好时坏，受外部环境影响的本港经济难以乐观。因此，若说经济荣景而使公务员获额外加薪，缺乏基础。

公务员团体对于获额外加薪，纷纷表态接受，有团体代表还形容加薪幅度偏离净指标是＂零的突破＂，有助提升公务员士气，云云。公务员团体的表态和说法，实际上已经为日后的争取做铺垫，往后政府若不偏离净指标，有可能被指摘为损害公务员士气；若＂额外加薪＂成为惯例和常态，则一直行之有效的公务员加薪因素和机制就形同虚设。可以说，政府已经提供诱因，甚至鼓励公务员团体日后不再尊重和遵守薪酬趋势的净指标，为日后的管方与职方关系添烦添乱。

历来每年公务员调整薪酬，都是管方与职方的一场角力，今年政府罕有地从薪酬趋势净指标退却，给予公务员额外加薪，此举在往后的加薪角力中，无疑会鼓励公务员团体提出各式各样理由，包括要求额外加薪。这除了加重纳税人负担，在社会上制造一些矛盾，最主要是事态显示政府毁弃纲纪，后患无穷。政府必须交代今年偏离净指标的理据，同时说清楚＂额外加薪＂是否仅此一次，让纳税人知道政府今后会否为了公务员而继续罔顾其他市民的利益。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘