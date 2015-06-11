《全球主要央行动态》--6月11日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月4日-6月11日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国纽约联储总裁杜德利表示，美国就业市场可能已停下了改善步伐，因为强劲的就业增长掩盖了生产率增长疲弱以及兼职和长期失业水准居高不下的问题。杜德利表示，他仍预计美联储有可能在今年稍后升息，但必须要在经济增长摆脱上半年的疲弱态势，且反映就业市场疲势的指标出现更多改善之后。

美联储理事塔鲁洛表示，第二季以来公布的经济数据未能显现出像上年同期那样明显的复苏力道，第一季美国国内生产总值(GDP)出现负成长，主要由暂时性因素影响，但这种疲弱状况究竟已消退还是会持续尚有待观察。

美联储主席叶伦两周前还在坚称，美国经济发展趋势将允许美联储在2015年升息。但如今她的一些同僚暗示，等到今年末甚至2016年再行动也许更好。他们提到国际经济前景令人担忧，而且美国消费者的支出意愿不强。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示担忧美国经济近期前景。他称，第一季GDP表现负面多因恶劣天气等暂时性因素影响，但指有必要看到更强劲的数据，方能支持在6月升息。

芝加哥联储总裁埃文斯称，以判断数据来看，美联储不太可能应在明年前升息，3月份经济数据已经比预期要差，目前升息的障碍非常高。

**欧洲**

英国央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，因其要厘清英国经济在今年初意外大幅减速后，会以多快的速度复苏。央行还维持资产购买规模在3,750亿英镑不变。

欧洲央行管委诺亚称，量化宽松举措看似已起效，提振成长前景；欧元区政府需加快结构性改革，改革进度太慢且不够大胆。 诺亚表示，到目前为止，欧洲央行倾向于认为其设定货币政策的方式是合适的；欧元区复苏在各国政府希望看到的轨道上，但现在就宣称成功复苏为时尚早。他指出，现在考虑调整欧洲央行货币政策为时过早。

德国周日世界报引述欧元区银行业单一监督机构主管努伊报导称，欧元区的银行2016年料应迎接新一轮体质检测，其并表示希腊的银行仍有偿付能力。

冰岛央行周三将指标七天抵押贷款利率从5.25%上调至5.75%，并称可能需要在8月再次收紧政策。

**中国**

中国央行将2015年国内生产总值(GDP)基准预测略下调至7%，其他主要经济指标较去年底全面下调。不过央行指出稳增长措施在下半年将对实体经济产生积极影响，经济环比增速将略高于上半年。

中国改革研究基金会国民经济研究所副所长王小鲁认为，中国目前并不缺流动性，价格下行是产能过剩的结果，并不是真正的通缩。如果继续放松货币只会加剧股市和楼市的泡沫，无助缓解实体经济的下行压力。

中国央行调查统计司司长盛松成近期对下一步利率市场化改革提出建议，称应适时放开存款利率上限管制，当前再扩大存款利率上浮区间已无意义，而距浮动上限的放开已为时不远。

**日韩**

日本央行审议委员佐藤健裕警告，维持大规模刺激政策的收益正在递减，并称维持的时间过久可能带来问题，譬如推迟政府修复公共财政的行动。佐藤健裕称，日本央行的量化质化宽松(QQE)能否奏效，以及未来能否顺利退出庞大的资产购买计划，取决于稳步恢复日本财政健康。

日本央行总裁黑田东彦称，就算美联储升息，美元兑日圆也不一定上涨，因交易员可能已经令升息的可能性在市场中得到反映。 他随后表示，日圆已回到雷曼危机以前的水准，但并不是说那样的水准就是适当的；日圆在实质有效汇率基础上可能不会继续贬值太多。

日本央行新任审议委员原田泰表示，近来日圆贬值，意味着汇价“非常适宜”。这暗示央行可能不愿意看到日圆进一步贬值。

日本央行总裁黑田东彦呼吁决策者们要留心日本、美国和欧元区之间货币政策分歧产生的全球溢出效应，尤其是对新兴经济体的影响。

韩国央行周四降息25个基点至纪录低位1.50%，以冲抵中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发对经济可能造成的潜在损害。

**澳新**

新西兰央行将指标利率下调25个基点至3.25%，这是2011年3月以来首次降息，让许多分析师感到意外，他们原本预期央行会保持利率不变，尽管通胀持续低迷。央行还下调了直至2017年的经济成长预估，并称因经济成长放缓，以及乳品价格不振导致贸易条件下降，可能需要进一步降息。

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，对必要时进一步降息的可能性持开放态度，并提醒称鉴于家庭已承担庞大负债，政策更加宽松具有风险。 但他又称，距离开始考虑升息还有相当长的时间。

**其他主要央行**

巴西央行将指标利率升至逾六年高位，延续紧缩行动并保持升息大门敞开，尽管担心借款成本增加可能加重预期中的经济衰退。央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标Selic利率上调50个基点到13.75%，升至2009年1月以来的最高水平。这是该行连续第五次升息。

泰国央行宣布维持利率在1.50%不变，一如预期。泰国央行称，政策委员会以7-0投票决定维持利率不变。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该央行认为不需要提供货币政策支持经济成长，预计未来几个月基础设施方面的政府支出将会增加。菲律宾央行下次会议将于6月25日召开。 (完)

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