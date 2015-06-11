台湾债市：10年公债殖利率收低，因韩国意外降息且股市不稳

* 国际债市偏空，台债受惠韩国意外降息走多 * 低档狭幅格局料延续至月底理监事会议结束 * 关注国际债市与台股后市表现 路透台北6月11日 - 台湾10年增额公债104/5R发行前交易殖利率周四收低。交易员指出，虽然国际债市偏 空，不过台债受惠韩国央行意外降息，且台股走势尚不稳定，避险需求升温带动，令殖利率不升反跌。 交易员指出，来自大型公股银行的买盘不小，令台债对利空反应钝化。预料在月底104/5R标售以及央行理 监事会议召开前，殖利率难脱低档盘整格局。 〞我们预期货币政策会很温和，周边大陆、韩国都在宽松，且近期经济数据不容乐观，内部没有理由更强 硬。〞证券商交易员说。 他认为，近期盘面沉闷的交易气氛，可能会延续到月底。等到23日104/5R标售结束，且25日央行理监事会 议召开完毕，104/5期共计1,000亿台币筹码归宿底定后，届时主力才有带盘的可能。 另一证券商交易员则称，受到韩国央行意外降息影响，台债殖利率亦跟着往下走，抹掉美债的弹幅。今年 以来几乎逢空必败，大家开始调整心态，空方比较谨慎，总体而言偏向养券，殖利率有上来就买。 交易员并指出，因去年上半年台债未随美债殖利率下跌而走低，因此，这波也未随国际市场反弹，而台债 未来唯一利空是来自国际债市的利空。 今日台股在平盘上下震荡，也引发资金转向债市的避险需求。 大型公股银行主管说，预料台股在9,000点附近会止跌，介于9,200至9,400点区间震荡，但若突破9,400点 ，殖利率可能被往上带，因资金会往股市移动，对债市比较不利。 韩国央行周四降息25个基点至纪录低位1.50%，以冲抵中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发对经济可能造成的 潜在损害。 台湾股市周四大致收平。大盘加权股价指数 收升0.04%报9,302.49点。 交易员预估，明日五年债104/9期殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.02%；10年增额券104/5RA04105R=TWO 发行前交易殖利率暂看1.54%-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 0.00 1.0105 1.0035-1.0127 47.5 10 104/5R -0.43 1.5480 1.5420-1.5585 105.5 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；法国第一季非农就业岗位修正值；澳 洲5月就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持续性报告；加拿大央行金融体系检视报告；德国 央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。 6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者物价指数(PPI)； 欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5480 5 104/9 1.0105 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/杨淑祯)