重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.70-0.72%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(12日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.70-0.72%

* 受访机构：七家

路透台北6月11日 - 台湾央行周五将标售200亿台币两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.70-0.72%，较5月标售的同天期存单0.728%走低。

路透周四访谈七家金融机构，其中包括四家本地银行、一家大型金融机构及二家外商银行，全数预期本次两年期存单标售利率会持续走跌，至于跌幅预估则略见不同。

本地金融体系资调人士指出，目前市场资金仍显宽裕，且4月、5月两年期定存单利率皆较上月走跌逾2个基点，预计本次得标利率将续探今年新低；不过自2013年重启两年存单标售以来只有两次跌破0.70%，预期在0.70%整数关卡附近略见支撑，推估本次得标利率落在0.70-0.71%。

“差不多了，再低还要多低？”一位外商银行资调人士说，他预估此次得标利率落在0.71-0.72%。

另位外商银行交易员称，虽然部分有子行的外商银行也有意参与两年期存单竞标，但两年存单的参与者比较固定，比较不会出现“程咬金”杀低利率，预估本次得标利率在0.71%附近。

也有当地官股银行交易员表示，两年期存单碰到央行启动升息循环的可能性较高，因此不认为会修正太多，预估得标利率落在0.715%左右。

台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自去年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。

台湾央行上周五标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.54%，稍低于市场预期，并较前次标售均标0.557%走低1.7个基点，为连续第八次走低。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2015年 5月 8日 0.728 200 1.875%

2015年 4月10日 0.755 200 1.875%

2015年 3月13日 0.778 200 1.875%

2015年 1月 9日 0.793 200 1.875%

2014年12月12日 0.812 200 1.875%

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%