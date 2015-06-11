中国金融：存款偏离度削弱月末理财集中到期，拉长产品期限--普益财富

路透北京6月11日 - 中国银监会去年出台的存款偏离度指标，对银行理财产品逐渐造成影响。第三方理财研究机构--普益财富最新报告显示，政策出台削弱甚至扭转了之前理财产品在月末、季末集中到期现象，也使银行理财产品投资期限逐渐拉长。

报告称，按主体分，股份制商业银行、城商行发行理财产品受“存款偏离度”政策出台的影响较大，国有银行次之，而农商银行几乎不受这方面的影响，甚至在政策出台前也没有明显的月末效应。

2014年9月，银监会出台236号文，要求商业银行加强存款稳定性管理，约束月末存款“冲时点”，并设置“存款偏离度”指标，要求商业银行月末存款偏离度不得超过3%。

以下为报告要点摘要：

**银行理财产品月末发行量降低**

存款偏离度指标出台之后，银行理财产品月末的发行数量有所下降，不再月末冲量。

其中，1-3月期产品月初占比较高，而月末呈下降趋势，与之相对应的3-6月期产品呈现相反变化，银行理财产品投资期限在逐渐拉长。但是银行理财产品的收益率受其他因素影响较大，和社会融资规模走势基本保持一致。

保本浮动收益型、保证收益型和非保本浮动收益型发行量变化与总体发行量一致，从近几月占比看，非保本浮动收益型产品所占比例越来越大，以后由于大额存单的面世，保本型产品所占比例还会进一步下降。

**股份制银行与城商行影响较大**

股份银行、城商银行发行理财产品受“存款偏离度”政策出台的影响较大，国有银行次之，而农商银行几乎不受影响，甚至在政策出台前也没有明显的月末效应。

股份制银行和城商行是银行理财市场的“主力”，股份制银行各部门相对独立；政策推出后，事业部发行理财产品的主动性和掌控程度更大，银行理财产品的月末效应基本消失。城商银行情况类似，政策出台后月末发行产品数量下降，但收益率定价仍然高于市场平均水平。

国有银行在理财市场上的竞争力下降。国有银行的综合负债管理倾向各类业务整体推进，对存款与理财的考察无法做到完全分离。因此，政策出台后依然有明显的月末冲时点现象。其非保本型产品并没有前移，月末的发行占比依然较高。