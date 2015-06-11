台湾货币市场：短率持续徘徊低位，关注明日央行标售两年期定存单

* 短率持续徘徊低位 * 关注明日两年期存单标售 * 短票及RP利率持平低档 记者 詹静宜 路透台北6月11日 - 台湾银行间短率周四徘徊低位。资调人士表示，个人综所税款缴库 的影响已暂告一段落 ，后续第二、第三批金融机构委托取款的金额并不大，整体市场恢复 资金多但需求疲软的态势，令短率持稳在低位，关注明日央行标售两年定存单。 他们指出，昨日为首批个人综所税金融机构委托取款提兑日，银行间已上缴约800余亿 台币至台湾银行，为此次综所税款的大宗，并将在今日税款入库，税款干扰变数已大致去化 ，带动短率盘旋低档。 〞市场担心上千亿台币的税款缴库，这只是一时的反应。〞一位大型官股银行资调人士 说。 至于个人综所税第二及第三批金融机构委托取款提兑日则各在17及26日，入库日在18日 及29日，对市场资金调度的影响较为有限。 台湾央行周五将标售200亿台币两年期定存单。路透调查显示，目前市场资金仍显宽裕 ，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.70-0.72%，较5月标售的同天期存单0.728% 走低。 本地时间14:07: 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 升2.47角报30.909 31.156 台湾加权股价指数 涨0.04%报9,302.49 9,298.5 隔夜银行间拆款加权平均利 0.385% 0.388% 率 --今日区间 0.295-0.390% 0.295-0.420% --一周拆款利率区间 0.388-0.460% 0.385-0.450% --两周拆款利率区间 0.400-0.430% 0.390-0.450% **发票量欠佳** 短票方面，一家大型票券商指出，本次周四、周五发票量并未出现例行性增温的情况， 今天连跟银行到期续作的量能都不够，令票源短缺的情况更加雪上加霜，短票利率维持在原 有区间不变。 “短票发行量变少都被银行短借抢走了。”一位票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%，零星交投落在0.57%， 部分中小票商仍成交0.57-0.59%，大致持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 569%，前日亦在0.566%，上日成交量88.9亿台币，前日为71.82亿。 台湾央行今日存单到期金额1,471.2亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。[TW/MMTCN ] 周五存单到期金额为2,056亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为17亿台币，累积超额准备为637亿台 币、加计前期1%的超额准备为1,604亿台币。 **RP利率持稳低位** 债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，今天投信端、寿险端都多钱，但券源依 旧短缺，且券商间也几乎没有资金缺口，短线料RP利率续持在既有低位。 “ 超松的，但都没有券。”一位大型证券商资调人士说。 债券交割因素方面，周五将交割300亿台币的五年公债104/9期及美商花旗集团的3.6亿 美元国际债券。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.6 4%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也没变化。今日主要成交在0.45-0.48%左 右，极短天期成交在0.42%；公司债附买回利率交投区间落在0.48-0.53%，极短天期成交在0 .46%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)