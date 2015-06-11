《国际主要央行公开市场操作一览》--6月11日

路透上海6月11日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)5月20日公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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6/10 隔夜逆回购 -804.53 0.05%

6/9 隔夜逆回购 -760.43 0.05%

6/8 隔夜逆回购 -833.23 0.05%

6/5 三天逆回购 -836.37 0.05%

6/4 隔夜逆回购 -964.29 0.05%

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦两周前还在坚称，美国经济发展趋势将允许美联储在2015年升息。但如今她的一些同僚暗示，等到今年末甚至2016年再行动也许更好。他们提到国际经济前景令人担忧，而且美国消费者的支出意愿不强。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/10 七天期反向交易 1.13亿美元 0.62%(固定利率)

6/9 七天期反向交易 903.93 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，因其要厘清英国经济在今年初意外大幅减速后，会以多快的速度复苏。央行还维持资产购买规模在3,750亿英镑不变。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 211,780

上周三 209,050

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当期变化 2,730

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，就算美联储升息，美元兑日圆也不一定上涨，因交易员可能已经令升息的可能性在市场中得到反映。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,974亿台币存单，与当日存单到期金额1,973亿台币相较，存单发行金额增1亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,048亿台币存单，与当日存单到期金额1,029亿台币相较，存单发行金额增19亿。

--台湾央行周一公布，共发行3,558.5亿台币存单，含364天期存单1,500亿，与当日存单到期金额3,244.5亿台币相较，存单发行金额增314亿。 (完)