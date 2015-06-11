欧洲已公布经济指标--2015/6/11

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.4 r +0.4 r +1.0 r 英国 第一季 +0.3 f +0.6 f +2.4 f 德国 第一季 +0.3 f-@ +0.7 f-@ +1.1 f-u 法国 第一季 +0.6 p 持平 r -- 意大利 第一季 +0.3 f 持平 f +0.1 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 5月 -- +0.2 f +0.3 p 英国 4月 +0.2 +0.2 -0.1 德国 5月 +0.1 p 持平 f +0.7 p 法国(HICP) 5月 +0.2 f +0.1 f +0.3 f 意大利(HICP) 5月 +0.2 p +0.4 f +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 4月 -0.1 +0.2 r -2.2 英国 4月 +0.1 +0.1 r -1.7 德国 4月 +0.1 +0.1 -1.5 法国 4月 -0.4 持平 r -2.0 意大利 4月 -0.1% r 持平 r -2.3 r 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 4月 11.1 11.2 英国 1-3月 5.5 5.6 德国 5月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第一季 10.3 10.4 意大利 4月 12.8 @ 13.0 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价