欧洲政经：德国无论如何都反对向希腊提供第三套救助计划--德国画报

路透柏林6月11日 - 据德国画报周四报道，德国政府在任何情况下都反对向希腊提供第三套救助计划，即便希腊政府与其国际债权人就现金换改革达成一致也不行。

不过报道称，当前第二套救助计划可以展期，也可以通过挪用来自其他计划的资金实现扩容，例如原定救助希腊银行业但实际并未动用的109亿欧元等。

但报道还表示，只有希腊政府愿意实施重大改革，才能展开上述展期或扩容行动。

“我们可不希望我们的人民给希腊政府的不作为买单，”报道援引一位政府官员的话称。