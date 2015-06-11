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市场报道 | 2015年 6月 11日 星期四 15:27 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料呈区间走势，风险偏好较低

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* 欧元/美元停滞不前，料呈区间走势，风险偏好较低

* 希腊局势的不确定性支持了波动率，给市场趋势带来假象

* 较低的流动性夸大了单日波幅，交易商尚未适应新常态

* 交易商关注今天美国将公布的零售销售数据

* 很可能出现像非农就业数据公布后的拉锯走势(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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