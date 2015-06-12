台湾债市：公债殖利率盘初走低，受中油公司债标售利多激励

路透台北6月12日 - 台湾公债殖利率周五盘初走低；交易员指出，由于市场资金依旧浮滥，筹码又少，再加上中油标售公司债利率偏低，使台债无视国际市场利空消息不断，气氛持续偏多。

交易员表示，尽管美债走场，惟这两年因台债发行量少，资金又浮滥，在僧多粥少之下，使债市供需失衡持续，以致投资盘淡化国际盘空头行情的效应，市场气氛依旧偏多。

证券商交易员说，〞台债现在是世界第一强，连日债殖利率都反弹了，整个亚洲国家的债券殖利率都在反弹，只有台湾目前还是偏多。〞

交易员解释，主因是台湾的超额储蓄太多，市场资金充沛，再加上中油标售公司债利率走低，显示长线的投资盘比较偏多，引导短线多头气氛续强。

同时，大型公股银行主管也说，从昨天中油公司债标售出来的利率都很低来看，显示目前台债还是中性偏多；但他认为，10年券104/5R 殖利率若跌至1.52%下方即可能出现弹升压力。

在五年券104/9 方面，交易员指出，倘若今天有下至0.995%附近，空单即可望出来测试技术性的反弹，观察五年券殖利率已经下不去了，市场应小心应对。

台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 周四表示，本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.30%、1.55%及1.80%，发行金额则为75亿、30亿及28亿台币，合计发行金额为133亿台币。

美国公债市场周四上扬，指标10年期公债收益率 从七个月高位回软，因欧洲借款成本下降，且美国30年期公债标售需求强 劲，在两日跌势后激活对美国公债的兴致。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率暂看0.995%-1.015%，10年券104/5R 殖利率1.52%-1.55%。

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