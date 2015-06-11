《全球汇市》新西兰元受降息拖累跌至五年低位，日圆小跌

“美联储正准备升息，而日本央行有可能进一步放松政策。因此，这样的政策分化应该会在中期内支撑美元兑日圆，或许是今夏，”他称。
交易员表示，市场焦点已重新转向美国数据。美国将公布5月零售销售报告，市场预计5月零售销售较前月上升1.1%，不包括汽车的零售销售增长0.7%。
很多投资者认为美元需要美国强劲数据的支撑。这些数据将反过来令债市相信，美联储的升息时间将早于预期。
欧元兑美元 跌0.4%至1.1280美元，但市场审慎乐观地认为希腊与债权人可能接近达成协议，以及德债收益率上升，都帮助遏制了欧元跌势。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1247 1.1324 -0.68 -7.03 1.2097
美元/日圆 123.49 122.65 +0.68 +3.18 119.68
欧元/日圆 138.89 138.89 +0.00 -4.07 144.78
美元/瑞郎 0.9355 0.9313 +0.45 -5.89 0.9941
英镑/美元 1.5447 1.5529 -0.53 -0.81 1.5573
美元/加元 1.2297 1.2253 +0.36 +5.84 1.1618
澳元/美元 0.7743 0.7758 -0.19 -5.20 0.8168
新西兰元/美元 0.7018 0.7207 -2.62 -9.99 0.7797
澳元/日圆 95.620 95.150 +0.49 -2.18 97.750
新西兰元/日圆 86.670 88.390 -1.95 -7.12 93.310
英镑/日圆 190.76 190.46 +0.16 +2.35 186.38
澳元/新西兰元 1.1031 1.0753 +2.59 +5.37 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 刘秀红/龚芳/汪红英；审校 艾茂林/杜明霞/徐文焰)