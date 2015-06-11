欧元债市：西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率在发债前上升

“整体上即使标债结果不错，这似乎也不太可能会逆转(二线国家公债收益率)利差走阔趋势，”德国商业银行分析师Michael Leister称。

意大利 、西班牙 、及爱尔兰10年期公债收益率上涨2-3个基点，分别报2.32%、2.31%及1.84%。

德国10年期公债收益率 上涨1.3个基点，至1.02%。德国10年券收益率周三升破1%，为2014年9月以来首见。

市场焦点亦转至美国5月零售销售报告，这份数据有可能令市场更加相信美联储升息时间将早于预期。

希腊10年期公债收益率 下跌15个基点至11.71%，投资人关注希腊债务协商进展。(完)

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