路透伦敦6月11日 - 以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日升逾1.1380后，自5月底触及低位以来的五浪形态就已完成，此后将开启一个盘整/修正阶段。理想的情况是，欧元/美元现在应该先跌向1.1226。

新西兰元/美元：新西兰央行降息25个基点，出乎我们的预料，因此引发新一波新西兰元卖盘(盖过本周稍早的多头吞噬蜡烛图形态的影响)。不过考虑到市场再次进入拉伸状态，而且MACD指标仍处于超卖...我们认为此波跌势将短暂(新西兰元/美元的趋势无疑向下，但短期市场条件并不适合马上继续下探)，所以预计新西兰元将跌至0.70下方，然后反弹。

欧元/瑞典克朗：过去一周的交投区间更为狭窄，净波幅十分有限。我们基本的波浪形态分析认为，近期涨势是趋势性的，随后在当前展开的回落则是修正性的。小时图显示多头信号，低点上移且顶部持平；不过我们仍要看到欧元决定性突破9.30左右的高位，才会确认下一步走高。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1274 1.1324 -0.44 -6.80 1.2097

美元/日圆 123.46 122.65 +0.66 +3.16 119.68

欧元/日圆 139.15 138.92 +0.17 -3.88 144.77

美元/瑞郎 0.9329 0.9313 +0.17 -6.16 0.9941

英镑/美元 1.5447 1.5529 -0.53 -0.81 1.5573

美元/加元 1.2291 1.2253 +0.31 +5.79 1.1618

澳元/美元 0.7744 0.7758 -0.18 -5.19 0.8168

新西兰元/美元 0.7018 0.7207 -2.62 -9.99 0.7797

欧元/瑞郎 1.0518 1.0547 -0.27 -12.54 1.2026

欧元/英镑 0.7293 0.7288 +0.07 -5.96 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2828 9.3559 -0.78 -1.96 9.4688

美元/挪威克朗 7.7866 7.7605 +0.34 +4.21 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价