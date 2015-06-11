更新版 1-中国金融：工行等九家自律机制核心成员下周一起将发行首批大额存单

(新增更多首发银行的发行信息)

路透北京6月11日 - 中国外汇交易中心周四公告称，工商银行 和农业银行 等九家市场利率定价自律机制核心成员，将于下周一(15日)起发行首批大额存单，期限以一年以内（含）为主。

其余七家银行为：中国银行 、建设银行 、交通银行 、浦发银行 、中信银行 、招商银行 、兴业银行 。

公告称，个人大额存单起点金额为30万元人民币，机构投资人认购的大额存单起点金额为1,000万元。首批大额存单将通过发行人的营业网点、电子银行等渠道发行，具体的产品期限、产品利率、发行额度等要素由发行人自主确定并公布。

目前，四大国有商业银行全部发布公告，均表示将在6月15日首批发行大额存单，期限也均以一年期以内为主。在利率上，除了中行未公布外，工行、农行、建行各期限大额存单的发行利率最高约为央行存款基准利率1.4倍。

在大额存单产品设计上，农业银行首发大额存单产品的期限包括一个月、三个月、六个月和一年四个品种，工行面向个人客户的大额存单为六个月和一年期两款；而建行对个人客户发售的大额存单只有一年期一个品种。

在流动性安排方面，工行即将发行的大额存单可以提前支取，也可以用于办理质押业务；农行发售的部分大额存单可提供存期内多次提前支取的便利，但对应提前支取次数将给予不同的提前支取利率；而建行只允许大额存单在存期内全额或部分提前支取一次。

中信银行周四亦宣布，该行下周一推出的大额存单产品，期限分为三个月、六个月和12个月，利率较基准利率上浮40%。

该行新闻稿称，此次推出的单位大额存单产品起点金额1,000万元，以100万元递增；个人大额存单产品起点金额30万元，以1万元递增。大额存单为电子化方式发行，非纸质存单，客户可在中信银行网点或网上银行购买。

新闻稿显示，该行三个月、六个月和12个月三个期限大额存单产品的利率分别为2.60%、2.90%和3.15%，购买当日即起息；大额存单纳入存款保险保障范围，保本保息；可提前支取，客户急需用钱时不用等产品到期。

中信银行表示，根据产品规划，未来还将发行一个月、九个月及18个月三种期限的大额存单产品，同时具备质押、转让等功能，产品将更加灵活。