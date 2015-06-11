中国新债：国开行下周二招标发行至多280亿元五期债，期限1-10年

路透上海6月11日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(16日)招标发行五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
上述五期债中，一、五、七、10年期为该行2015年第11、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.13%、4.25%及4.21%。三年期品种为该行2015年第12期新发债。具体发行条款如下：
2015第12期新发债及第11、8、9、10期增发债
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发行上限 1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月16日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 6月18日
起息日 1年：5月12日；3年：6月18日；5/7/10年：4月13日
分销期 6/17-6/18
上市日 6月22日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
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(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)