中国新债：国开行下周二招标发行至多280亿元五期债，期限1-10年

路透上海6月11日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(16日)招标发行五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

上述五期债中，一、五、七、10年期为该行2015年第11、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.13%、4.25%及4.21%。三年期品种为该行2015年第12期新发债。具体发行条款如下：